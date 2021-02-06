На Донбассе боевики обстреляли украинские позиции из гранатометов и пулеметов [ Редактировать ]
За прошедшие сутки, 6 февраля, было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня - вблизи Водяного боевики открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Стоит отметить, что 5 февраля боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.
По данным штаба, недалеко от Новомихайловки боевики открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Также недалеко от населенного пункта был зафиксирован пролет БПЛА противника с пересечением линии разграничения, который осуществил дистанционное минирование перед позициями ВСУ миной ПОМ-2.
Важено, что среди украинских воинов боевых потерь нет.
Стоит отметить, что возле Светлодарска оккупанты вели огонь в сторону украинских позиций из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
В районе населенного пункта Богдановка оккупанты совершили прицельный обстрел из автоматического станкового гранатомета, а у Водяного на Приазовье – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Как ранее сообщалось, на Донбассе бронемашина раздавила украинского воина. Боец погиб в результате несчастного случая из-за нарушения техники безопасности на одном из военных полигонов.
Читайте также, украинский военнослужащий на Донбассе получил тяжелое ранение в результате вражеского обстрела. Возле Попасной бойца ранил снайпер боевиков.
"Подробности" сообщали, что раненного солдата зову Роман Дзюбенко, ему 26 лет.
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