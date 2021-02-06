Допомогти чотирилапим і приємно провести час - пропонують жителям Чернівців. У місцевому притулку для тварин кожен охочий може погуляти із собакою. У такий спосіб соціалізують відловлених песиків.

Більше про кураторство над пухнастими підопічними розкаже Іван Сірецький.

Чернівчанин Пилип сюди, до Центру стерилізації тварин, приходить щотижня вже кілька років поспіль. Допомагає вигулювати собак. Навіть має двох чотирилапих підопічних - Хаґріда та Пулю. Чоловік каже, живе в маленькій квартирі і дозволити собі тримати пса вдома просто не може.

Пилип, житель Чернівців:

Тому я приходжу за приємними враженнями, для того, щоб погуляти з тваринкою і таким чином допомогти їм відчути, що вони тут не зайві, що люди це не вороги.

І довести це собакам, які зазнали біди від людей, доволі складно. Тварини неохоче йдуть на контакт. І якщо з ними не працювати, кажуть волонтери у тварин ростиме агресія і знайти їм нову домівку буде майже неможливо.

Яна Телеганова, волонтерка, керівниця проєкту:

Багато собачок живе давно в клітках, їм потрібно і спілкування з людьми, і їм треба вчитися вигулюватись на повідку. Тому що, коли в майбутньому вони будуть прилаштовані, вони мають знати, як це - бути серед людей.

Тому Центр стерилізації запрошує охочих до кураторства. Взяти песика під опіку. Вимоги - мінімальні.

Яна Телеганова, волонтерка, керівниця проєкту:

Просто, коли є час, приходити, робити декілька фотографій, гуляти з ними, потім виставляти в інтернет, казати: "Дивіться, яка класна собака, вона дуже чекає допоки її заберуть додому. Станьте її господарями". І таким чином, якби, тварини знаходять родину.

Директорка центру стерилізації каже: для вигулу собак працівників катастрофічно не вистачає. Тут мали б лише тимчасово утримувати близько трьох десятків тварин. А нині постійно живуть більше як сто безпритульних псів. Іншого дому в них немає.

Ольвія Попова, директорка міського КП "Центр стерилізації тварин":

Якщо ми будемо більше прилаштовувати тварин, їх буде менше на вулиці, менше буде у нас непорозумінь, тому що не всі люди розуміють, чому тварина на вулиці, простерилізована.

З початку цього року знайти нових господарів вдалося для майже тридцяти тварин. Їх віддають стерилізованими та з відповідними щепленнями. Фотогалерея підопічних є на сайті центру.

Яна Телеганова, волонтерка, керівниця проєкту: