В понедельник, 8 февраля, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель подвел итоги визита в Россию, назвав неудачной свою поездку. Об этом он написал в своем блоге.

Он отметил, что целью визита было намерение установить, заинтересованы ли власти России устранить разногласия и изменить негативную тенденцию в отношениях с ЕС.

Агрессивно настроенная пресс-конференция и высылка трех европейских дипломатов во время моего визита свидетельствуют о том, что российские власти не хотели пользоваться этой возможностью для более конструктивного диалога с ЕС. Хотя это не совсем неожиданно, это вызывает сожаление. В том числе, я считаю, с российской стратегической точки зрения.

Он также сообщил, что во время разговора с главой МИД России Сергеем Лавровым росло напряжение, особенно когда речь шла о немедленном освобождении Алексея Навального.

Я планировал эту поездку, чтобы передать позиции ЕС и подчеркнуть наши основные обеспокоенности, а также проверить, можем ли мы в некоторых сферах, где наши интересы сходятся, попробовать сотрудничать и начать формировать определенное доверие. К сожалению, в самом конце нашей встречи мы узнали через социальные сети о высылке трех дипломатов ЕС по необоснованным утверждениям, что они не выполняли свой статус иностранных дипломатов, участвуя в демонстрациях. Я попросил министра Лаврова отменить это решение, но безрезультатно.

В Брюссель дипломат вернулся с глубокими беспокойствами о перспективах развития российского общества и геостратегического выбора России.

Моя встреча с министром Лавровым и сигналы, присланные российскими властями во время этого визита, подтвердили, что Европа и Россия отдаляются. Кажется, Россия постепенно отключается от Европы и рассматривает демократические ценности как экзистенциальную угрозу.

Резюмировал он словами о возможности принятия новых санкций против России.

В свою очередь, в МИД России заявили, что высказывания Борреля резко контрастируют с заявлениями, сделанными им в Москве.

С удивлением ознакомились с оценками Борреля итогов визита, они сильно контрастируют с его заявлениями, данными на пресс-конференции в Москве.

Напомним, 21 мая 2020 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе из Договора по открытому небу. Американская сторона объяснила это нарушениями условий соглашения со стороны России.