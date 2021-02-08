В понедельник, 8 февраля, президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что готов одним из первых сделать прививку от коронавируса. Об этом он сказал в ходе Всеукраинского форума "Украина 30".

Так, он намерен доказать безопасность вакцин личным примером.

Решив вопрос поставок вакцины в Украину мы столкнулись с новой проблемой – это недоверие к прививкам и отказ от вакцинации значительной части населения. Это новый, но я считаю, что очень серьезный современный вопрос, который всем нам предстоит решить. Я готов личным примером, как и большинство мировых лидеров, показать людям, что вакцинация важна, она безопасна, она нужна.

Зеленский заявил, что Украина договаривалась только с ведущими производителями вакцин, которые утверждены миром.

Никакого подтверждения того, что "Спутник V" гарантированно дает результат, нет. Я считаю, что граждане Украины - это граждане, это люди. Это точно не кролики. На них экспериментировать мы точно не имеем права.

Также он отметил, что карантинные ограничения, которые действовали в январе, сократили количество новых случаев заболеваемости за неделю втрое.

Мы не вводили локдаун. Ограничения, которые действовали в Украине в январе, были достаточно либеральными. За это время нам удалось существенно увеличить количество коек, 70% из них свободных. Более 80% коек обеспечено кислородом. Нам удалось достичь стабилизации заболеваемости и втрое сократить средненедельное количество случаев заболевания.

Также он рассказал, на чем власти сосредоточатся в борьбе с коронавирусом.

Международный опыт борьбы с вирусом, вакцинация, планы правительства, инновации во времена пандемии, выздоровление экономики, действенные лекарства против дезинформация. Все это важные составляющие нашего плана по противодействию COVID-19.

Также президент заявил, что власти будут отменять ограничения для людей, которые вакцинируются, а также для тех, кто переболел коронавирусом. При этом он отметил, что вакцинация будет добровольной.

На прошлой неделе AstraZeneca распространила пресс-релиз, где утверждается, что их вакцина показала эффективность 76% уже после введения первой дозы. При интервале между прививками в 12 недель и более эффективность вакцины увеличивалась до 82%.

Доказано, что вакцина снижает бессимптомную передачу вируса на 67% после однократной дозы и на 50% после второй. Ранее в заявлении Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) указывалось, что эффективность препарата составляет 59,5%.

Как сообщали "Подробности", 5 февраля украинские власти заявили, что законтрактовали 12 млн доз вакцины компаний AstraZeneca и Novavax.