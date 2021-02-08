В понедельник, 8 февраля, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас нет подтверждения результативности российской вакцины от коронавируса. Об этом он заявил в ходе форума "Украина 30".

По его словам, экспериментировать на украинцах не будут.

Зеленский заявил, что Украина договаривалась только с ведущими производителями вакцин, которые утверждены миром.

Никакого подтверждения того, что "Спутник V" гарантированно дает результат, нет. Я считаю, что граждане Украины - это граждане, это люди. Это точно не кролики. На них эксперементировать мы точно не имеем права.

На прошлой неделе AstraZeneca распространила пресс-релиз, где утверждается, что их вакцина показала эффективность 76% уже после введения первой дозы. При интервале между прививками в 12 недель и более эффективность вакцины увеличивалась до 82%.

Доказано, что вакцина снижает бессимптомную передачу вируса на 67% после однократной дозы и на 50% после второй. Ранее в заявлении Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) указывалось, что эффективность препарата составляет 59,5%.

Как сообщали "Подробности", 5 февраля украинские власти заявили, что законтрактовали 12 млн доз вакцины компаний AstraZeneca и Novavax.