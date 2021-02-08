Всеукраинский форум о коронавирусе: что будут обсуждать и что нужно знать [ Редактировать ]
В понедельник, 8 февраля, в Украине стартует трехдневный Всеукраинский форум "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы".
Входе встреч представители власти будут поднимать вопросы, связанные с борьбой против коронавируса, а также рассматриваться варианты решений последствий пандемии.
Отметим, что первую сессию откроет президент Украины Владимир Зеленский. Кроме того, среди приглашенных спикеров есть ВОЗ, Евросоюза, чиновники и эксперты.
О чем будут говорить?
Кто примет участие?
На протяжении форума состоятся выступления президента, представителей Кабмина и Верховной Рады, а также международных экспертов.
Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреисус и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен примут участие в мероприятии в онлайн-режиме.
Среди приглашенных зарубежных участников:
- глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас,
- главный советник гендиректора Всемирной организации торговли Тим Йенд,
- посол Эстонии Каимо Кууск,
- директор медийной программы USAID в Украине Джиллиан МакКормак,
- глава представительства ЮНИСЕФ Лотта Сильвандер и др.
Спикеры от Украины:
- премьер-министр Денис Шмыгаль,
- вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина,
- глава Минздрава Максим Степанов,
- глава МИД Дмитрий Кулеба,
- министр образования Сергей Шкарлет,
- министр культуры Александр Ткаченко,
- министр цифровой трансформации Михаил Федоров,
- министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников,
- первый замглавы Верховной Рады Руслан Стефанчук.
Программа форума "Украина 30"
Ранее мы писали о том, что Международный экономический форум, который обычно проходил в швейцарском городе Давос перенесли в Сингапур из-за коронавируса.
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