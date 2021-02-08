В понедельник, 8 февраля, в Украине стартует трехдневный Всеукраинский форум "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы".

Входе встреч представители власти будут поднимать вопросы, связанные с борьбой против коронавируса, а также рассматриваться варианты решений последствий пандемии.

Отметим, что первую сессию откроет президент Украины Владимир Зеленский. Кроме того, среди приглашенных спикеров есть ВОЗ, Евросоюза, чиновники и эксперты.

О чем будут говорить?

Кто примет участие?

На протяжении форума состоятся выступления президента, представителей Кабмина и Верховной Рады, а также международных экспертов.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреисус и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен примут участие в мероприятии в онлайн-режиме.

Среди приглашенных зарубежных участников:

глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас,

главный советник гендиректора Всемирной организации торговли Тим Йенд,

посол Эстонии Каимо Кууск,

директор медийной программы USAID в Украине Джиллиан МакКормак,

глава представительства ЮНИСЕФ Лотта Сильвандер и др.

Спикеры от Украины:

премьер-министр Денис Шмыгаль,

вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина,

глава Минздрава Максим Степанов,

глава МИД Дмитрий Кулеба,

министр образования Сергей Шкарлет,

министр культуры Александр Ткаченко,

министр цифровой трансформации Михаил Федоров,

министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников,

первый замглавы Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Программа форума "Украина 30"

Ранее мы писали о том, что Международный экономический форум, который обычно проходил в швейцарском городе Давос перенесли в Сингапур из-за коронавируса.