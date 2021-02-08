В понедельник, 8 февраля, министр здравоохранения Украины Максим Степанов в ходе всеукраинского форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы" сделал заявление. Так, он рассказал о том, что в Украине планируют провакцинировать от коронавируса минимум 60% граждан.

Сначала, по его словам, будут группы риска.

Также он рассказал о том, что вакцина точно поможет в борьбе с коронавирусом.

Нам очень нужно, чтобы победить COVID-19, провакцинировать минимум 60% граждан бесплатной и безопасной вакциной.

Министр отметил, что в Украине планируют начать первый этап вакцинации населения от коронавируса на следующей неделе.

Напомним, ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил о том, что вакцинация от коронавируса в Украине может быть отсрочена для тех, кто ранее переболел этой болезнью. Как сообщали "Подробности", 5 февраля украинские власти заявили, что законтрактовали 12 млн доз вакцины компаний AstraZeneca и Novavax.

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