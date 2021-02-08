Точная дата начала вакцинации: Ляшко назвал главный фактор влияния [ Редактировать ]
В понедельник, 8 февраля, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, от чего зависит точная дата начала вакцинации от коронавируса. Такое заявление он сделал в ходе брифинга.
По его словам, на данный момент наше государство ожидает информацию о дате поставки препаратов.
"От чего зависит точная дата - от момента поставки вакцины в Украину ... Ждем от ЮНИСЕФ информацию, когда в Украину будет транспортировки вакцины", - подчеркнул заместитель министра здравоохранения.
Напомним, на прошлой неделе AstraZeneca распространила пресс-релиз, где утверждается, что их вакцина показала эффективность 76% уже после введения первой дозы. При интервале между прививками в 12 недель и более эффективность вакцины увеличивалась до 82%.
Доказано, что вакцина снижает бессимптомную передачу вируса на 67% после однократной дозы и на 50% после второй. Ранее в заявлении Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) указывалось, что эффективность препарата составляет 59,5%.
Как сообщали "Подробности", 5 февраля украинские власти заявили, что законтрактовали 12 млн доз вакцины компаний AstraZeneca и Novavax.
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