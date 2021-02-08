Под Львовом произошла драка со стрельбой [ Редактировать ]
В воскресенье, 7 февраля, во Львовской области в одном из сел житель открыл стрельбу из охотничьего ружья по двум участникам драки. В результате они получили огнестрельные ранения.
По предварительной информации, 23-летний местный житель выстрелил из охотничьего ружья, попав в других участников драки. Ими оказались жители соседнего села в возрасте 22 и 25 лет. С огнестрельными ранениями они были госпитализированы в районную больницу.
После этого правоохранители задержали злоумышленника. Вскоре суд изберет ему меру пресечения. Также правоохранители изъяли и направили на экспертизу ружье.
По данному факту уже открыто уголовное производство по статье о покушении на убийство (ч.2 ст.15, п.1 п.7 ч.2 ст.115 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.
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Кроме того, в Одесской области возле с. Визирка неизвестные обстреляли автомобиль. Сейчас решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по части 4 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
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