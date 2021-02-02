В Киеве группа злоумышленников расстреляла легковой автомобиль [ Редактировать ]
На столичной Оболони группа неизвестных обстреляла автомобиль. К задержанию злоумышленников привлекли отряд специального назначения.
В результате принятых оперативных мер, силы спецназа и столичного управления уголовного розыска провели задержание бандитов в Голосеево.
Фото: Нацполиция
В результате кратковременного преследования спецназовцы и сотрудники управления уголовного розыска полиции Киева задержали злоумышленников в Голосеевском районе.
Отмечается, что в салоне остановленного транспортного средства находились двое мужчин. В ходе обыска, правоохранители обнаружили пистолет-пулемет, из которого, по предварительным данным, велась стрельба. Также по месту жительства задержанных изъяли вещественные доказательства.
Фото: Нацполиция
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Кроме того, в Одесской области возле с. Визирка неизвестные обстреляли автомобиль. Сейчас решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по части 4 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
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