Силы спецназа и столичного управления уголовного розыска провели задержание бандитов в Голосеево/ фото: Нацполиция

На столичной Оболони группа неизвестных обстреляла автомобиль. К задержанию злоумышленников привлекли отряд специального назначения.

В результате принятых оперативных мер, силы спецназа и столичного управления уголовного розыска провели задержание бандитов в Голосеево.

Фото: Нацполиция

В результате кратковременного преследования спецназовцы и сотрудники управления уголовного розыска полиции Киева задержали злоумышленников в Голосеевском районе.

Отмечается, что в салоне остановленного транспортного средства находились двое мужчин. В ходе обыска, правоохранители обнаружили пистолет-пулемет, из которого, по предварительным данным, велась стрельба. Также по месту жительства задержанных изъяли вещественные доказательства.

Фото: Нацполиция

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Кроме того, в Одесской области возле с. Визирка неизвестные обстреляли автомобиль. Сейчас решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по части 4 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

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