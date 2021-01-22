В Тернополе обстреляли ребенка, катавшегося на санках [ Редактировать ]
В Тернополе обстреляли ребенка, когда тот катался на санках вблизи школы. Его доставили в больницу с ожогами, сообщает пресс-служба Нацполиции.
Врачи диагностировали у 11-летнего пациента множественные ранения по всему телу, скорее всего, вызванные огнестрельным оружием.
Медики изъяли из ран более 30 инородных тел, похожих на дробины. Травмированы и внутренние органы пострадавшего. Отмечается, что ребенка доставили в столичную больницу, поскольку он нуждается в еще одной операции.
Правоохранители обследовали прилегающую к месту происшествия территорию и обнаружили в квартире одного из местных жителей гладкоствольное оружие. Его изъяли и направили на экспертизу.
По данному факту открыто уголовное производство по статье "хулиганство".
Ранее мы писали о том, что в Киеве кавказцы с криками "Аллах Акбар" устроили стрельбу. Прибывшие на место инцидента полицейские выяснили, что так "развлекалась" нетрезвая компания в одном из домов на улице Дмитрия Луценко.
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