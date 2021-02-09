Популярное приложение заразило вирусом миллионы Android-смартфонов [ Редактировать ]
Популярное мобильное приложение для сканирования штрих- и QR-кодов Barcode Scanner заразило вирусом миллионы Android-смартфонов.
Как сообщают эксперты Malwarebytes, после обновления приложения в браузере стали всплывать сторонние рекламные объявления. Об этом пишет internetua.com.
Отмечается, что приложение Barcode Scanner размещено в Google Play уже давно и ранее не вызывало жалоб пользователей. Всего его установили более 10 млн раз. Однако в конце декабря 2020 года приложение получило обновление.
Эксперты по кибербезопасности выяснили, что в коде программы появился вредоносный баг, скрытый от обнаружения системой безопасности Google.
Из магазина приложений Barcode Scanner уже удалили. Эксперты также рекомендуют пользователем удалить опасное приложение и со своих смартфонов.
Ранее мы писали о том, что фирменное приложение быстро садит аккумуляторы Samsung. За 8 часов использования смартфона, с включенным SmartThings в фоновом режиме, можно потерять более 14% заряда батареи.
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