Удалить срочно: на Android обнаружены 20 опасных приложений [ Редактировать ]
Источник: Pexels
Разработчики известного антивируса Avast опубликовали предостережение относительно 20 опасных приложений, которые сейчас находятся на пике популярности – их желательно срочно удалить. Все вредоносные приложения являются бесплатными играми c "троянами", доступными для загрузки через Google Play.
Эксперты по кибербезопасности опубликовали список из всех игр, которые рекомендуется немедленно удалить со смартфона:
- Shoot Them
- Crush Car
- Rolling Scroll
- Helicopter Attack - New
- Assassin Legend - 2020 New
- Helicopter Shoot
- Rugby Pass
- Flying Skateboard
- Iron it
- Shooting Run
- Plant Monster
- Find Hidden
- Find 5 Differences - 2020 New
- Rotate Shape
- Jump Jump
- Find the Differences - Puzzle Game
- Sway Man
- Desert Against
- Money Destroyer
- Cream Trip - New
Опасность этих приложений в том, что после установки они начинают буквально "бомбить" пользователей назойливой рекламой. Более того, они хитро откручивают рекламу даже в фоне, чем садят батарею.
Google сейчас активно борется с подобными приложениями. На днях компания удалила три популярных детских приложения для Android из онлайн-магазина Google Play, которые ставили безопасность данных юных пользователей под угрозу.
Речь идёт о Princess Salon, Number Coloring и Cats & Cosplay. Суммарное количество загрузок этих приложений превышало 20 млн.
Они были удалены из Google Play, после того жалобы организации IDAC (International Digital Accountability Council) на нарушение приложениями политики Google в отношении сбора данных.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, чем опасно приложение GetContact и как его удалить.
по теме
Доступ лицом: в WhatsApp появится новая защитная функция
Она будет работать по принципу FaceID
Как отключить слежку на смартфоне: советы экспертов
Как минимизировать сбор данных третьими лицами
Как прочитать удаленное собеседником сообщение в WhatsApp
Эксперты назвали способ восстановления стертой информации
Huawei представила новую линейку смартфонов Mate 40 (видео)
Для моделей Mate 40 цена 899 евро, для Mate 40 Pro - 1199 евро для Mate 40 Pro+ - 1399 евро
Мгновенный разряд: 5G-сети "убивают" батарею iPhone 12
У iPhone 12 Pro обнаружили серьезный недостаток, который может не понравиться будущим владельцам