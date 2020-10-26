Разработчики известного антивируса Avast опубликовали предостережение относительно 20 опасных приложений, которые сейчас находятся на пике популярности – их желательно срочно удалить. Все вредоносные приложения являются бесплатными играми c "троянами", доступными для загрузки через Google Play.

Эксперты по кибербезопасности опубликовали список из всех игр, которые рекомендуется немедленно удалить со смартфона:

Shoot Them

Crush Car

Rolling Scroll

Helicopter Attack - New

Assassin Legend - 2020 New

Helicopter Shoot

Rugby Pass

Flying Skateboard

Iron it

Shooting Run

Plant Monster

Find Hidden

Find 5 Differences - 2020 New

Rotate Shape

Jump Jump

Find the Differences - Puzzle Game

Sway Man

Desert Against

Money Destroyer

Cream Trip - New

Опасность этих приложений в том, что после установки они начинают буквально "бомбить" пользователей назойливой рекламой. Более того, они хитро откручивают рекламу даже в фоне, чем садят батарею.

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Google сейчас активно борется с подобными приложениями. На днях компания удалила три популярных детских приложения для Android из онлайн-магазина Google Play, которые ставили безопасность данных юных пользователей под угрозу.

Речь идёт о Princess Salon, Number Coloring и Cats & Cosplay. Суммарное количество загрузок этих приложений превышало 20 млн.

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Они были удалены из Google Play, после того жалобы организации IDAC (International Digital Accountability Council) на нарушение приложениями политики Google в отношении сбора данных.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, чем опасно приложение GetContact и как его удалить.