В Британии жительнице города Плимут, графство Девон, 41-летней Мишель Эллис, ампутировали руки после того, как ее укусила собака. Об этом сообщает Daily Mail.

Собака укусила Мишель, когда та пыталась запереть ее в клетке. Женщина не обратила внимания на крошечную рану и не захотела обращаться к врачу. Однако вскоре его самочувствие ухудшилось, появились симптомы, напоминающие грипп.

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Через несколько дней Эллис доставили в больницу в тяжелом состоянии. Из-за инфекции, занесенной в рану, у женщины развился сепсис. Ее губы и нос почернели, ей грозила смерть от полиорганной недостаточности.

Эллис провела в искусственной коме две недели. За это время женщине ампутировали кисти обеих рук, пораженные инфекцией.

Теперь ее семья пытается собрать деньги на протезы. Они обойдутся им в 32 тыс. фунтов стерлингов (1,2 миллиона гривен).

Ранее мы писали о том, что под Одессой мужчина зверски избил собаку и тут же был наказан. Полиции пришлось завести сразу два уголовных дела - о жестоком обращении с животным и нанесении телесных повреждений человеку.

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