В в селе Холодная Балка Одесской области мужчина зверски избил собаку, и сразу же после этого на него напали неизвестные.

Пес попал в ветеринарную больницу в тяжелом состоянии, а полиции пришлось завести сразу два уголовных дела - о жестоком обращении с животным и нанесении телесных повреждений человеку, сообщает "РБК-Украина".

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Местный житель начал избивать собаку садовыми граблями прямо на глазах у хозяйки пса. У пса раздроблены череп и челюсть, кроме того, мужчина нацепил ему на шею удавку и пытался повесить. Люди отбили у живодера животное и отвезли в ветклинику, где его ввели в состояние искусственной комы. На данный момент ветеринары не могут дать прогнозы, выживет ли собака.

Как объяснил мужчина, пес повадился шастать к нему во двор и задушил уже около 20 голов птицы. По его словам, собака не впервые наносит ему вред, так как постоянно бегает голодная. Хозяйка собаки опровергает слова соседа. Она обратилась не только в полицию, но и к зоозащитникам.

Примечательно, что в тот же день к живодеру приехала группа неизвестных, которые избили его и бросили в снег. Кто совершил "самосуд" - устанавливают правоохранители.

Полиция открыла сразу два уголовных производства: по факту жестокого обращения с животными и по факту нанесения телесных повреждений.

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