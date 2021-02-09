Во вторник, 9 февраля, в Харькове произошел пожар в 14-этажном доме на проспекте Гагарина. В результате происшествия погиб мужчина, спасателям удалось вывести из здания 13 человек.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Харьковской области.

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Сообщение о пожаре поступило в утром в 04:41. На момент прибытия пожарных пламя охватило квартиру на 11 этаже. Общая площадь пожара составляла около 100 квадратных метров.

Из-за сильного задымления верхних этажей на свежий воздух вывели 22 человек. Еще 13 жильцов дома были спасены.

В 07:03 пожар был локализован и в 08:58 окончательно ликвидирован. Во время тушения в квартире обнаружили тело погибшего мужчины 1984 года рождения. Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Киеве вспыхнул мощный пожар в кафе. На место происшествия сразу же выехали спасатели 4-й пожарной части. По прибытию спасатели установили, что огонь вспыхнул на кухне кафе.

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