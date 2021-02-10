Android 12 превратит смартфоны в iPhone [ Редактировать ]
Источник: Unsplash
В 2021 году Google планирует выпустить следующую версию своей мобильной операционной системы – Android 12. И это при том, что не все смартфоны успели перейти на Android 11, а то и на Android 10.
В сети уже всплыли данные черновой версии технической документации "Андроида-12" с исходным кодом со своими основными партнерами. Скриншоты интерфейса опубликовал сайт XDA.
Android 12
На изображениях интерфейса Android 12 прослеживается плоский дизайн, заимствованный у своего главного конкурента iOS от Apple. Новая операционная система лишилась прозрачных элементов в угоду сплошного бежевого цвета и сильного минимализма.
Углы интерфейса стали еще более закругленными и напоминают оболочку One UI от Samsung. Количество кнопок быстрых настроек было уменьшено с 6 до 4. Также поменялись местами положения даты и часов.
Android 12
Помимо этого, бросается в глаза отделение сообщений из мессенджеров от других уведомлений в раздел "Разговоры".
В верхнем левом углу интерфейса является новый индикатор конфиденциальности, который показывает, используются также камера и микрофон телефона, а изменение настроек позволит их полностью выключить. Google тестирует подобную возможность уже более двух лет, возможно, в Android 12 мы наконец-то увидим реализацию этой функции.
Android 12
Хотя XDA Developers не могут самостоятельно проверить подлинность снимков экрана, они утверждают, что сам исходный документ настоящий.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как в Telegram призывают избавиться от iPhone и перебежать на Android. В то же время Windows 10 получит фантастическую возможность для победы над Apple.
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