В 2021 году Google планирует выпустить следующую версию своей мобильной операционной системы – Android 12. И это при том, что не все смартфоны успели перейти на Android 11, а то и на Android 10.

В сети уже всплыли данные черновой версии технической документации "Андроида-12" с исходным кодом со своими основными партнерами. Скриншоты интерфейса опубликовал сайт XDA.

Android 12

На изображениях интерфейса Android 12 прослеживается плоский дизайн, заимствованный у своего главного конкурента iOS от Apple. Новая операционная система лишилась прозрачных элементов в угоду сплошного бежевого цвета и сильного минимализма.

Углы интерфейса стали еще более закругленными и напоминают оболочку One UI от Samsung. Количество кнопок быстрых настроек было уменьшено с 6 до 4. Также поменялись местами положения даты и часов.

Android 12

Помимо этого, бросается в глаза отделение сообщений из мессенджеров от других уведомлений в раздел "Разговоры".

В верхнем левом углу интерфейса является новый индикатор конфиденциальности, который показывает, используются также камера и микрофон телефона, а изменение настроек позволит их полностью выключить. Google тестирует подобную возможность уже более двух лет, возможно, в Android 12 мы наконец-то увидим реализацию этой функции.

Android 12

Хотя XDA Developers не могут самостоятельно проверить подлинность снимков экрана, они утверждают, что сам исходный документ настоящий.

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