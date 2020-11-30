Microsoft сейчас активно разрабатывает новую программную инфраструктуру, которая позволит легко и быстро конвертировать приложения Android, чтобы запустить их в среде Windows.

В случае если проект окажется успешным, некоторые из самых популярных приложений для Android могут стать доступны через Microsoft Store, сообщает Windows Central.

Амбициозный проект Microsoft сейчас носит кодовое название Latte. Более того, Microsoft планирует анонсировать Latte уже в следующем году — новая функция будет выполнена как часть следующего крупного обновления Windows 10 2021.

Это наверняка попытка ответить Apple на их macOS 11.0 Big Sur, который способен запускать все мобильные приложения с iPad и iPhone на ноутбуках с чипом от ARM.

Первой попыткой Microsoft подружить Android с Windows был проект Astoria, целью которого было внедрение мобильных приложений в экосистему Windows Phone. Это не сработало, и его неудача частично виновата в отказе от концепции Windows Phone.

Пример эмуляции Android приложений в Windows через BlueStacks

К примеру, такая возможность позволит нативно запускать приложения, десктопной верси которых нет или они доступны в сильно урезанном виде. К примеру, Snapchat или TikTok. Более того это позволит запускать массу мобильных игр, рынок которых сейчас стремительно развивается.

Latte также позволит сделать Windows более конкурентоспособной по сравнению с iOS и Android. Поскольку сейчас выпущено огромное количество планшетов на Windows 10, ее интерфейс и приложения плохо подходит для сенсорного управления. Интеграция с Android упросит эту задачу.

Сейчас Android-приложения можно запустить путем установки бесплатных эмуляторов. Среди популярных стоит отметить BlueStacks, NOX App Player и MEMU. Все они создают среду для запуска мобильных Android приложений как для тестирования, так и для развлечения.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Microsoft объявила о скорой "смерти" Windows 10. В то же время Microsoft принудительно обновит компьютеры на Windows 10.

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