"Провальная стратегия": в ВОЗ раскритиковали распределение вакцин [ Редактировать ]
Из 128 миллионов введенных на сегодняшний день доз вакцин от COVID более 3/4 прививок сделаны всего в 10 странах. На эти страны приходится 60% мирового ВВП. В то же время, почти в 130 странах, где живет 2,5 миллиарда человек, еще не сделали ни одной прививки.
Об этом заявили глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус и исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор, сообщается на сайте организации.
"Эта провальная стратегия будет стоить жизней и средств к существованию, даст вирусу дополнительную возможность мутировать и избежать вакцинации, а также подорвет восстановление мировой экономики", - говорится в заявлении.
В ЮНИСЕФ и ВОЗ призывали мировых лидеров "взглянуть за пределы своих границ" и использовать стратегию вакцинации, чтобы положить конец пандемии.
Кроме того, производителей вакцин призывают справедливо распределять ограниченный запас вакцины.
Ранее в ВОЗ заявили о том, что география новых штаммов коронавируса расширяется. в ВОЗ обеспокоены эффективностью COVID-вакцин от новых мутаций. В организации призвали страны объединиться, чтобы ускорить процесс вакцинации, а фармкомпании - увеличить производственные мощности.
Также мы писали о том, что вакцинация украинцев от коронавируса начнется с 15 февраля. Она будет бесплатной и добровольной. Правительство смогло закупить 13,9 млн доз вакцин трех компаний-производителей.
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