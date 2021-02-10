В среду, 10 февраля, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что обнаруженный в Великобритании штамм коронавируса (VOC-202012/01), был выявлен на минувшей неделе еще в шести странах, и их общее число достигло 86. Об этом сообщает ТАСС.

Так, расширилась также география распространения штаммов, обнаруженных первоначально в ЮАР (501Y.V2), в Бразилии и Японии (P.1).

По состоянию на восьмое февраля "южноафриканский" вариант подтвержден в 44 государствах, за минувшую неделю их стало на три больше, а штамм P.1 распространился в течение семи дней в пяти новых государствах, которых теперь их насчитывается 15.

По данным ВОЗ, разновидность коронавируса VOC-202012/01 появилась в Великобритании в сентябре прошлого года. В ЮАР штамм 501Y.V2 присутствует с начала августа, а в Бразилии и Японии штамм P.1 циркулирует с декабря.

Отметим, что в ВОЗ обеспокоены эффективностью COVID-вакцин от новых мутаций. В организации призвали страны объединиться, чтобы ускорить процесс вакцинации, а фармкомпании - увеличить производственные мощности.

Также сообщалось, что в мире уже более четырех тысяч штаммов COVID. Медики считают, что существующие вакцины будут эффективными при всех мутациях коронавируса, однако, разработчики продолжают совершенствовать свои препараты.

Ранее мы писали о том, что в ВОЗ проверят "лабораторную" версию происхождения коронавируса.

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