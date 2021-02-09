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Затянувшаяся история с получением вакцины от COVID-19 в полной мере показала место Украины в современном мире. В Европе вакцинация уже идет полным ходом, и даже Албания и Молдова, с которыми любят сравнивать Украину по уровню жизни и доходам населения, прививают своих граждан.

Кто и когда получит прививку

Глава Минздрава Максим Степанов пообещал, что вакцинация украинцев начнется с 15 февраля. Она будет бесплатной и добровольной. Иммунизация от коронавируса предусматривает две прививки с разницей в две недели.

Кабинет министров разработал календарный план вакцинации украинцев. Он состоит из пяти этапов для девяти групп населения. К осени планируют вакцинировать 21 млн украинцев.

Записаться на вакцинацию можно будет на специальном сайте. Также можно стать в очередь в мобильным приложении "Дія".

На первом этапе прививку получат 367 491 человек. Это люди с критическим риском инфицирования COVID-19, а также те, кто выполняет критические функции в борьбе с пандемией:

медики и персонал, который работает в стационарах для пациентов с коронавирусом;

люди в интернатах, домах престарелых и персонал таких учреждений;

военнослужащие (ВСУ и Нацгвардия), которые находятся на передовой на Донбассе.

Вместе с военными привьют и президента Владимира Зеленского. Глава государства заявил, что готов сделать прививку от коронавируса в прямом эфире.

Чем будут прививать украинцев

Каждому шестому пациенту из "первой волны" повезет - они получат м-РНК вакцину Pfizer. В рамках гуманитарной программы COVAX (о ней ниже) Украине подарили 117 тыс. доз американского производства.

Вакцина Pfizer считается одной из самых эффективных (90%), поскольку создана с использованием новейшей технологии, известной как информационная РНК (мРНК). При этом она нейтрализует новые штаммы коронавируса, выявленные в Великобритании и ЮАР.

Еще 30 декабря украинские власти объявили о том, что заключили контракт на поставку вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech.

Украина закупила 1 913 316 доз, первая партия в количестве 700 тыс. доз будет поставлена ​в течение 30 дней после официальной регистрации в Китае (уже одобрена), или разрешения регуляторными органами США, ЕС, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, Израиля, Индии, Мексики или Бразилии.

Правда, ее эффективность всего 50,38%, тогда как в контракте прописано не ниже 70%. Министр Степанов заверил, что эффективность CoronaVac остается в пределах параметров, установленных Всемирной организацией здравоохранения (50%).

5 февраля Украина получила подтверждение поставки 12 млн доз вакцин производства компаний AstraZeneca (Великобритания и Оксфордский университет) и Novavax (США). Эти препараты Украина закупает. Препараты для украинцев будут производиться в Индии по лицензии на заводах компании Serum Institute. Поставки первых партий начнутся уже в феврале.

Эффективность AstraZeneca - 82% после второй дозы, Novavax - 89,3%.

Вакцины в аптеках: когда и почем

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что его ведомство не регулирует вопрос появления вакцины против COVID-19 на коммерческом рынке. По его мнению, в продаже она может появиться не раньше лета. Цены будут устанавливать производители.

По словам министра, предложения, которые украинские власти получали от фармкомпаний, начинались от $7 за дозу, а заканчивались более чем $33. Это значит, что когда они поступят в свободную продажу, цена будет еще выше.

Чиновники озвучили цифры только из одного контракта - с китайской Sinovac Biotech. Одна доза препарата стоит 504 грн, то есть вся вакцинация обойдется в 1008 грн.

Для примера, цена одной дозы российской вакцины "Спутник V" (запрещена к использованию в Украине) составляет менее $10, то есть полный курс обойдется в $20.

По контракту с поставщиками страны-покупатели обязаны сохранять в тайне стоимость вакцин, однако утечки случаются. В середине декабря в Бельгии пресса обнародовала документы о стоимости вакцин, закупленных правительством.

Секретный документ случайно опубликовала в Twitter статс-секретарь по вопросам бюджета и обслуживания потребителей Бельгии Ева де Блеекер. Сообщение оперативно удалили, но его скриншоты широко разошлись в сети.

Из-за огромного спроса фармкомпании периодически повышают цены. Сейчас Евросоюз покупает вакцину у компании Pfizer по 15,5 евро ($18,9) за дозу. То есть за два месяца она подорожала на 3,5 евро.

"Гуманитарная помощь" Украине

Помимо прямых закупок у производителей, получить вакцину Украина может через Фонд глобального доступа стран к вакцинам против коронавируса (COVAX) под эгидой Всемирной организации здравоохранения.

COVAX в качестве гуманитарной помощи "дарит" вакцины странам с низким и средним уровнем дохода. Украина вошла в список 18 стран, которые первыми получат препарат.

Киеву пообещали бесплатно передать не менее 8 млн доз вакцин, которых хватит на иммунизацию 4 млн украинцев. Киев рассчитывает договориться об увеличении поставок до 16 млн доз.

Сейчас в списке вакцин по программе COVAX пять вакцин: Pfizer, AstraZeneca, Novavax, Moderna и Curevac.

30 января COVAX подтвердили, что в феврале передадут Украине 117 тыс. доз м-РНК вакцины от Pfizer-BioNTech. В первом полугодии 2021-го Украина получит и 2,2-3,7 млн доз вакцины AstraZeneca.

Евросоюз пообещал пожертвовать странам - партнерам, к которым относится и Украина, "ограниченное число" доз вакцины, заказанной для стран ЕС. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 8 февраля пообещала, что "миллионы доз вакцины поступят в Украину к лету".

​Проблема заключается в продолжительности иммунного эффекта вакцины. Если эффект от прививки окажется недостаточно продолжительным, весь заказанный европейцами объем пойдет на покрытие следующих кампаний вакцинации. И ждать помощи от ЕС Украине придется очень долго.