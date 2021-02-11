Верховный Суд Украины принял решение по иску Медведчука к телеканалу "Прямой" Источник: Оппозиционная платформа - За жизнь

Ряд политиков и СМИ распространяют ложную информацию о якобы связи нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление" с Виктором Медведчуком. Пресс-служба партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" заявляет, что ни Медведчук, ни члены его семьи не имели и не имеют никакого отношения к упомянутому активу, как и к поставкам и реализации дизельного топлива и сжиженного газа.

Подобные беспочвенные обвинения уже звучали в прошлом, однако Верховный Суд Украины поставил жирную точку в деле о распространении лжи, которая в провокационных целях неоднократно озвучивалась так называемыми политиками и подконтрольными им СМИ.

Верховный Суд Украины 1 июля 2020 года принял окончательное решение по делу относительно иска Виктора Медведчука к телеканалу "Прямой", Владимиру Арьеву, Назару Перваку и Виктору Маруняку.

Суд закрыл кассационное производство по кассационной жалобе ООО "Телеканал "Прямой" на решение Печерского районного суда г. Киева от 25 мая 2018 года и постановление Апелляционного суда г. Киева от 21 сентября 2018 года по делу № 757/72583/17 по иску Медведчука Виктора Владимировича о защите чести, достоинства и деловой репутации и опровержении недостоверной информации.

Суд признал лживыми заявления, прозвучавшие в эфире программы "Закрытая зона", в том числе и фразу: "И определенные сегменты межгосударственной торговли между Россией и Украиной именно в топливно-энергетическом секторе так или иначе контролирует Медведчук. В первую очередь это поставка дизельного топлива по нефтепроводу, которая контролируется близкими к Медведчуку людьми, и уже актуальная тема... сжиженный газ".