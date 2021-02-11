Киевский горсовет выделил 140 млн грн на закупку вакцин от коронавируса. Таким образом Киевсовет стала первой городским советом в Украине, которая выделила средства на закупку вакцины. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Депутаты Киевсовета поддержали проект решения о внесении изменений в городскую целевую программу "Здоровье киевлян" на 2020-2022 годы и выделили 140 млн грн на вакцинацию от коронавируса в столице. За это решение проголосовали 89 депутатов. Мэр Киева Виталий Кличко так прокомментировал это решение:

Мы должны предотвратить массовое распространение болезни. Защитить, прежде всего, наиболее уязвимые категории населения и людей, от работы которых зависит жизнедеятельность города.

Столичный градоначальник сообщил, что Киев рассчитывает в ближайшее время подписать контракт на закупку 1 млн вакцины для иммунизации полумиллиона уязвимых категорий киевлян. Вакцину Киев планирует закупить напрямую - у производителя.

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Напомним, что в феврале Украина бесплатно получит 117 тыс. доз вакцины Pfizer, а в первом полугодии 2021-го - до 3,7 млн доз AstraZeneca в рамках гуманитарной программы COVAX.

Вместе с тем поставки вакцины от COVID-19, заказанной Украиной у китайской компании Sinovac, могут задержаться. Как сообщали "Подробности", украинский поставщик этой вакцины просит разрешить перенос поставки первой партии на апрель.

Как сообщали "Подробности", 5 февраля украинские власти заявили, что законтрактовали 12 млн доз вакцины компаний AstraZeneca и Novavax.