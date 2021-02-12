Во время беспрецедентного ограбления VIP-отделения "УкрСиббанка" в Киеве преступники забрали из ячеек сейфового хранилища драгоценности и деньги клиентов. Спустя почти девять месяцев дело зависло, а банк "ушел в отказ", говорится в материале OBOZREVATEL.

Как произошло ограбление

В 2:12 24 мая 2020 года на пульт диспетчера ООО "Де-Факто Корп" (компании, оказывающей услуги АО "УкрСиббанк" по охране отделения на Голосеевском проспекте в Киеве) перестал поступать GPS–сигнал охранной сигнализации из отделения банка.

В 2:36 перестали работать цифровые камеры видеонаблюдения, помещение было полностью отключено от энергоснабжения.

В 3:30 перестал приходить сигнал пожарной сигнализации.

В 3:41 к отделению банка приехал наряд охраны ООО "ВИК-ТАН", который, не смотря на отсутствие GPS–сигнала охранной сигнализации отделения, сигнала пожарной безопасности, отсутствие электроснабжения помещения, не предпринял меры по охране помещения. По указанию диспетчера пульта сотрудники охраны уехали. Они вернулись на объект лишь в 5:50 и обнаружили открытыми двери заднего входа в отделение банка.

Работник VIP-отделения банка прибыл на место происшествия лишь в 7:50, и в это время поступило сообщение в полицию.

При осмотре места происшествия выяснилось, что хранилище и банковский сейф, в котором находились арендованные индивидуальные сейфы клиентов, открыты родными банковскими ключами.

Были вскрыты 17 ячеек, в которых клиенты "УкрСиббанка" хранили деньги и ценности.

Что вынесли из депозитария

Только у двух клиентов "УкрСиббанка", по данным OBOZREVATEL, в ячейках хранилось девять миллионов гривен.

В некоторых индивидуальных сейфах люди держали небольшие суммы (по 3-5 тысяч долларов), ценные вещи и драгоценности.

По информации источника, речь может идти примерно о трех миллионах долларов, однако в силу определенных причин некоторые клиенты не заявляли в полицию о реальных суммах потерь.

Как проходит расследование

По словам одного из клиентов банка, который потерял в результате ограбления хранилища крупную сумму, сначала расследованием занимались в Голосеевском районном управлении полиции Киева.

"Там, скажем так, не справлялись. У них действительно не было опыта в таких расследованиях. Естественно, что я и другие пострадавшие жаловались - в том числе в МВД. Потому дело забрали в Главное следственное управление Национальной полиции Украины. Но и там никакого продвижения не наблюдается", - рассказал пострадавший.

О проблемах с расследованием говорит и адвокат Татьяна Жуковская, представляющая интересы двух супругов, также лишившихся своих средств.

"Приходилось постоянно дергать следствие. Требовать даже, чтобы изъяли видео с камер наблюдения на улице и многое другое", - отметила адвокат.

Преступников запустили и закрыли сотрудники банка?

У адвоката одного из клиентов сложилось впечатление, что сотрудники банка в пятницу, за день до ограбления, закрыли преступников в помещении.

"Судя по всему, двери запасного входа/выхода были вскрыты не снаружи, с улицы, а изнутри помещения банка. Это видно по фото осмотра места преступления и дает основание предполагать, что преступники действительно изначально/заранее находились внутри банка, а потом уже обчистили ячейки", - рассказал он.

С его мнением согласен и один из источников OBOZREVATEL. По его утверждению, возле второго выхода из отделения банка, запасного, не было камер видеонаблюдения.

Несколько клиентов VIP-отделения "УкрСиббанка", с которыми удалось поговорить журналистам OBOZREVATEL, считают, что надежды на то, что удастся узнать правду и найти преступников, очень мало.

По словам большинства пострадавших клиентов, "УкрСиббанк" не хочет общаться с ними. Некоторые даже обращались к председателю правления Лорану Дюпушу во Франции, чтобы найти решение сложившейся ситуации, однако в ответ получили, по сути, отписку.

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