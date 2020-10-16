15 октября неизвестные ворвались в частый дом известного бизнесмена Мечислава Жеребецкого, расположенный в элитном поселке Брюховичи под Львовом.

Как сообщает областная полиция, около 22:00 в дом ворвались злоумышленники в масках, которые связали и жестоко избили 61-летнего хозяина и его 58-летнюю жену. Мужчина от полученных травм скончался на месте.

По информации журналистов трое бандитов в балаклавах ворвались в дом через незакрытые двери. Они пытали хозяина, требуя показать тайники с деньгами. По не подтвержденным данным, из дома похитили $180 тыс., которые хозяин получил накануне за продажу недвижимости.

Супруга убитого бизнесмена смогла самостоятельно освободиться и около двух часов ночи вызвала полицию.

Полиция открыла уголовное производство по статьям "Умышленное убийство" и "Разбой". Злоумышленникам грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества. Все службы и подразделения Львовской области ведут усиленный поиск преступников.

Мечислав Жеребецкий - известный в регионе бизнесмен, который занимался недвижимостью и строительным бизнесом. Он был основателем шести компаний с названием "Брюховель", а также крымской компании ООО "САКИ-ЭКСПОРТ", которая сдавала в аренду автотранспорт.

Ранее сообщалось, что под Львовом взорвали неформального куратора игорного бизнеса в регионе.