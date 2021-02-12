В Конституционный суд поступило представление народных депутатов, в котором обжалован ряд положений Избирательного кодекса. Они касаются проведения выборов исключительно по пропорциональной системе.

Об этом сообщила представитель Верховной Рады в КСУ Ольга Совгиря в своем Telegram-канале.

"Народные депутаты считают, что исключение из законодательства возможности проведения выборов по мажоритарной системе ограничивает конституционные избирательные права граждан, а также "содержит признаки узурпации власти", - отметила нардеп.

Она добавила, что в представлении обжалован пункт заключительных и переходных положений Кодекса, согласно которым терял силу закон "О выборах народных депутатов Украины".

Ранее Зеленский отозвал из Рады закон о разгоне КСУ.

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