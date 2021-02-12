11 февраля 2021 года в Брюсселе состоялось седьмое заседание Совета ассоциации (СА) между Украиной и Европейским союзом. ЕС поприветствовал реформаторские усилия Киева, но отметил необходимость увеличить эффективность борьбы с коррупцией. Об этом говорится в совместном заявлении Украины и ЕС по результатам заседания, обнародованном на правительственном портале.

Совет ассоциации проходил под сопредседательством Жозепа Борреля, Высокого представителя ЕС по внешним делам и политики безопасности, а также премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Так, СА подтвердил "неизменную приверженность сторон укреплению политической ассоциации и экономической интеграции между Украиной и Европейским Союзом" на основе Соглашения об Ассоциации и зоны свободной торговли.

ЕС подтвердил свою готовность помочь Украине получить ранний доступ к вакцинам и поддержать кампанию вакцинации через региональный проект с ВОЗ.

В Брюсселе отметили важность эффективности работы антикоррупционных органов и необходимость судебной реформы.

Также ЕС вновь подтвердил свою неизменную поддержку и приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины и осудил российскую агрессию. В Евросоюзе напомнили, что объем и продолжительность экономических санкций против России остаются связанными с полным выполнением Минских договоренностей.

Брюссель также призвал Россию освободить всех украинских политзаключенных и предоставлять доступ СММ ОБСЕ ко всем оккупированным районам Донбасса. Кроме этого, СА призвал Россию обеспечить беспрепятственный и свободный проход в и из Азовского моря в соответствии с международным правом.

Украина подробнее представила концепцию "Международной крымской платформы" и пригласила ЕС принять участие в инаугурационной встрече высокого уровня в рамках этой инициативы 23 августа 2021 в Киеве.

Также была отмечена важность усиления сотрудничества в сфере кибербезопасности, упрощения торговли, таможенного сотрудничества, и в сферах юстиции и внутренних дел.

ЕС призвал Украину выполнять свои политические обязательства в рамках текущей программы макрофинансовой помощи, направленной на борьбу с COVID-19 и продолжать тесное сотрудничество с Международным валютным фондом.

Также СА подтвердил важность необратимости реформ в банковском секторе, в частности в связи с национализацией "Приватбанка", подчеркнув "важность осуществления правосудия в отношении лиц, ответственных за масштабное мошенничество в "Приватбанке", и возвращения активов".

Кроме этого, в заявлении говорится о важности дальнейшего внедрения реформ в энергетическом секторе и увеличения усилий для решения вызовов в сфере климатического действия и окружающей среды.

СА поприветствовал сотрудничество в отдельных секторах промышленности и прогресс в имплементации положений Соглашения об ассоциации в телекоммуникационной сфере. Также подчеркнуты усилия в обеспечении независимости регулятора телекоммуникационного рынка.

ЕС напомнил о важности свободы слова, независимости и плюрализма средств массовой информации, включая важную роль, которую играет независимая государственная служба вещания. При этом стороны признали, что усилия Украины защититься от манипуляций информацией являются законными, в частности, учитывая масштабы дезинформационных кампаний, которые касаются Украины, в том числе из-за рубежа.

Совет ассоциации поприветствовал прогресс в реализации реформы децентрализации и признал необходимость завершения формирования соответствующей правовой базы.

В документе также отмечается важность заключения Соглашения об общем авиационном пространстве как можно скорее в 2021 году.

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