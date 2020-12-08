Когда соберется Совет ассоциации Украина-ЕС: названа дата [ Редактировать ]
Во вторник, 8 декабря, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Совет ассоциации Украина-ЕС соберется на заседание 11 февраля 2021 года.
Отметим, что изначально, дата была назначена на декабрь 2020 года.
Отмечается, что такое решение приняли в ходе онлайн-встречи представителей Украины с главным дипломатом ЕС Жозепом Боррелем и еврокомиссаром по вопросам соседства и расширения Оливером Варгеи.
Стороны договорились провести очередное заседание Совета ассоциации в Брюсселе 11 февраля 2021 года.
Чего ждет Украина от заседания Совета ассоциации:
- согласования совместных шагов для практического воплощения договоренностей саммита Украина-ЕС,
- обновления параметров углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли.
Также в коммюнике отмечают, что стороны договорились "приложить усилия" для подписания во время заседания Совета ассоциации соглашения об общем авиационном пространстве, известном также как соглашение об "открытом небе".
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