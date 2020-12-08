Во вторник, 8 декабря, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Совет ассоциации Украина-ЕС соберется на заседание 11 февраля 2021 года.

Отметим, что изначально, дата была назначена на декабрь 2020 года.

Отмечается, что такое решение приняли в ходе онлайн-встречи представителей Украины с главным дипломатом ЕС Жозепом Боррелем и еврокомиссаром по вопросам соседства и расширения Оливером Варгеи.

Стороны договорились провести очередное заседание Совета ассоциации в Брюсселе 11 февраля 2021 года.

Чего ждет Украина от заседания Совета ассоциации:

согласования совместных шагов для практического воплощения договоренностей саммита Украина-ЕС,

обновления параметров углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли.

Также в коммюнике отмечают, что стороны договорились "приложить усилия" для подписания во время заседания Совета ассоциации соглашения об общем авиационном пространстве, известном также как соглашение об "открытом небе".

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