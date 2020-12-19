У берегов Нигерии пираты захватили шесть украинских моряков [ Редактировать ]
У берегов Нигерии, 16 декабря, пираты в очередной раз захватили в плен моряков, среди которых оказалось шесть украинцев. Об этом сообщила дочь одного из пленных моряков.
Подтверждение того, что ее отец попал в плен к пиратам, она получила от одного из оставшихся на борту моряков.
Стоит отметить, что предположительно вооруженные пираты атаковали судно "STEVIA" и захватили 8 членов экипажа в плен, среди них 6 украинцев.
Важно, что согласно последней информации, судовладелец с родственниками на связь не выходит.
У родственников моряков также нет никакой информации о своих близких и состоянии их здоровья.
Напомним, ранее пираты атаковали танкер Curacao Trader и похитили 13 членов экипажа в Гвинейском заливе у берегов Нигерии, среди них шестеро – граждане Украины.
Как ранее сообщалось, морские пираты захватили танкер с украинцами на борту. Команда успела передать, что к судну на быстроходных катерах подошли вооруженные пираты, на борт забрались 8 человек. Нападение произошло в 210 морских милях от нигерийского штата Байелса.
Читайте также, у берегов Нигерии в результате нападения пиратов на судно захвачены десять членов экипажа, один из которых - украинец.
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