У берегов Нигерии, 16 декабря, пираты в очередной раз захватили в плен моряков, среди которых оказалось шесть украинцев. Об этом сообщила дочь одного из пленных моряков.

Подтверждение того, что ее отец попал в плен к пиратам, она получила от одного из оставшихся на борту моряков.

Стоит отметить, что предположительно вооруженные пираты атаковали судно "STEVIA" и захватили 8 членов экипажа в плен, среди них 6 украинцев.

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Важно, что согласно последней информации, судовладелец с родственниками на связь не выходит.

У родственников моряков также нет никакой информации о своих близких и состоянии их здоровья.

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Напомним, ранее пираты атаковали танкер Curacao Trader и похитили 13 членов экипажа в Гвинейском заливе у берегов Нигерии, среди них шестеро – граждане Украины.

Как ранее сообщалось, морские пираты захватили танкер с украинцами на борту. Команда успела передать, что к судну на быстроходных катерах подошли вооруженные пираты, на борт забрались 8 человек. Нападение произошло в 210 морских милях от нигерийского штата Байелса.

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