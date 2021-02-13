На Донбассе в районе проведения Операции Объединенных сил, за минувшие сутки, 12 февраля вооруженные боевики семь раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает ООС.

Стоит отметить, что против украинских защитников противник применял гранатометы и выстрелы с беспилотника.

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Как отметили в штабе, около Павлополя один украинский военный подорвался на неизвестном устройстве, воина доставили в лечебное учреждение, где ему оказали медицинскую помощь.

Как заявили в штабе ООС, сегодня 13 февраля нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, с 23 июля на востоке Украины действует режим полного прекращения огня. Украинская армия и боевики на Донбассе должны отказаться от наступательных и разведывательно-диверсионных операций. Несмотря на это, в зоне ООС чуть ли не ежедневно гибнут украинские военнослужащие.

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