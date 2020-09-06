На востоке Украины, а именно неподалеку от Причепиловки Луганской области, 6 сентября, боевики во второй раз нарушил перемирие и открыл огонь из стрелкового оружия по позициям подразделений Объединенных сил. В результате обстрела погиб украинский военный. Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

К сожалению, один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил ранения несовместимо с жизнью. Командование Объединенных сил выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибшего воина.

Как сообщили в ООС, в ответ на обстрел подразделения Объединенных сил применили имеющиеся огневые средства и дали достойный отпор. Потери противника уточняются.

Стоит отметить, что 6 сентября на Донбассе, на 42-й день полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе, боевики осуществили прицельный обстрел украинских позиций, в результате чего был ранен один украинский военный.

Также, по данным пресс-служы оперативно-тактической группировки "Схід", двое украинских военных, которых отрезало огнем из-за масштабных пожаров на Донбассе, подорвались на мине и погибли.

Ранее сообщалось, что главарь "ДНР" Денис Пушилин приказал открыть огонь по украинским позициям под Горловкой. После этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина созывает срочное заседание ТКГ из-за угроз главаря "ДНР".

Читайте также, в Киеве состоялось экстренное собрание ТКГ, на котором Леонид Кравчук прокомментировал обстрелы на Донбассе и угрозы Пушилина.