Обстрелы на Донбассе: погиб украинский военный [ Редактировать ]
На востоке Украины, а именно неподалеку от Причепиловки Луганской области, 6 сентября, боевики во второй раз нарушил перемирие и открыл огонь из стрелкового оружия по позициям подразделений Объединенных сил. В результате обстрела погиб украинский военный. Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.
К сожалению, один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил ранения несовместимо с жизнью. Командование Объединенных сил выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибшего воина.
Как сообщили в ООС, в ответ на обстрел подразделения Объединенных сил применили имеющиеся огневые средства и дали достойный отпор. Потери противника уточняются.
Стоит отметить, что 6 сентября на Донбассе, на 42-й день полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе, боевики осуществили прицельный обстрел украинских позиций, в результате чего был ранен один украинский военный.
Также, по данным пресс-служы оперативно-тактической группировки "Схід", двое украинских военных, которых отрезало огнем из-за масштабных пожаров на Донбассе, подорвались на мине и погибли.
Ранее сообщалось, что главарь "ДНР" Денис Пушилин приказал открыть огонь по украинским позициям под Горловкой. После этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина созывает срочное заседание ТКГ из-за угроз главаря "ДНР".
Читайте также, в Киеве состоялось экстренное собрание ТКГ, на котором Леонид Кравчук прокомментировал обстрелы на Донбассе и угрозы Пушилина.
по теме
На Донбассе боевики обстреляли украинские позиции: есть раненые
На 42-й день полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе боевики обстреляли украинские позиции
Війна на Донбасі: ветеран спорту захищає кордон України від російської агресії
Срібний призер Чемпіонату Європи, чемпіон України. Олександр 25 років присвятив карате, та коли почалася війна - пішов на фронт
У Києві відкривають унікальну фотовиставку, присвячену Дню пам'яті захисників України
Організатори обіцяють познайомити з героями війни та розкажуть їхні особисті історії. Як триває підготовка експозиції?
Вибуху у гуртожитку навчального центру "Десна": стали відомі подробиці розслідування
Вибиті шибки вікон, уламки скла просто на асфальті. Такий вигляд має одна з кімнат гуртожитку військ навчального центру "Десна", де стався вибух
Ужасная трагедия в Ровенской области: преподаватель расстреляла мужа и дочь (фото)
Расстреляла мужа и дочь