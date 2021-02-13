13 февраля на территории Армении произошло землетрясение магнитудой 4,7. После подземных толчков в Ереване наблюдаются проблемы со связью. Об этом сообщает Европейский-Средиземноморский сейсмологический центр.



Сообщается, что эпицентр находился в 12-и километрах от Еревана на глубине около двух километров.

Местные СМИ пишут, что подземные толчки произошли примерно в 15:29 по местному времени (13:29 по Киеву), трясло на протяжении нескольких секунд. Жители многоэтажек в разных частях Еревана вышли на улицы.

Также известно, что после подземных толчков сразу же возникли проблемы со связью. Как уточняет МЧС Армении, эпицентр находился всего в 8 километрах к юго-востоку от Еревана, очаг залегал на глубине 10 километров.

В Ереване сила толчков составила 5-6 баллов, в Арагацотне, Арарате, Шираке, Армавире и Вайоц Дзоре - от 3 до 4 баллов.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей странице в Facebook сообщил, что, по предварительным данным, разрушений в результате землетрясения нет, пострадал один человек.

"В общине Эребуни Еревана был поврежден самодельный дом, легкое ранение получил один гражданин. Облицовочная плитка упала в нескольких местах. По предварительным данным, жертв нет", – написал премьер.

Ранее у берегов Филиппин произошло мощное землетрясение магнитудой 7,0 балла по школе Рихтера.

Читайте также, в Индонезии в результате землетрясения погибли по меньшей мере 42 человека. Ранения получили более 600 жителей региона. Отмечается, что под завалами все еще находятся люди. Их число не уточняется.

Также мы писали о том, что на востоке Турции, в провинции Ван, утром 20 декабря произошло землетрясение магнитудой 4,4 балла по шкале Рихтера. Очаг землетрясения находился на глубине 12,95 км.

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