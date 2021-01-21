В четверг, 21 января, у берегов Филиппин произошло мощное землетрясение магнитудой 7,0 балла по школе Рихтера.

Об этом сообщает Геологическая служба США.

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Отмечается, что эпицентр землетрясения находился на расстоянии 210 км к юго-востоку от города Пундагитан. Очаг подземных толчков залегал на глубине 95,8 км.

Информации о разрушениях или жертвах в результате землетрясения не поступало. Также не было объявления об угрозе цунами.

Ранее сообщалось, что в Индонезии в результате землетрясения погибли по меньшей мере 42 человека. Ранения получили более 600 жителей региона. Отмечается, что под завалами все еще находятся люди. Их число не уточняется.

Также мы писали о том, что на востоке Турции, в провинции Ван, утром 20 декабря произошло землетрясение магнитудой 4,4 балла по шкале Рихтера. Очаг землетрясения находился на глубине 12,95 км.

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