В среду, 3 февраля, в Тихом океане к юго-востоку от чилийского острова Пасхи произошло мощное землетрясение. Об этом сообщила Геологическая служба США (USGS).

Магнитуда колебаний составила 6,9 баллов по школе Рихтера.

Эпицентр землетрясения располагался в 1482 километра к юго-востоку от расположенного на острове Пасхи единого города Анга-Роа.

Там проживают 3,4 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Отметим, что информации об угрозе цунами не поступало.

Напомним, у берегов Филиппин произошло мощное землетрясение магнитудой 7,0 балла по школе Рихтера.

Читайте также, в Индонезии в результате землетрясения погибли по меньшей мере 42 человека. Ранения получили более 600 жителей региона. Отмечается, что под завалами все еще находятся люди. Их число не уточняется.

Также мы писали о том, что на востоке Турции, в провинции Ван, утром 20 декабря произошло землетрясение магнитудой 4,4 балла по шкале Рихтера. Очаг землетрясения находился на глубине 12,95 км.

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