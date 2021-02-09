Мужчина открыл стрельбу в клинике (фото) [ Редактировать ]
В американском городе Баффало штата Миннесота произошла стрельба в медицинской клинике. В результате происшествия получили ранения по меньшей мере пять человек.
Об этом сообщает местная газета Star Tribune.
Женщина с тремя огнестрельными ранениями была доставлена на машине скорой помощи в Северную Мемориальную больницу здравоохранения в Роббинсдейле, куда были доставлены еще двое.
Еще двоих пострадавших доставили в госпиталь Буффало.
Издание Associated Press сообщает, что мужчину, который устроил стрельбу, задержали.
Ранее сообщалось, что под Львовом произошла драка со стрельбой. По предварительной информации, 23-летний местный житель выстрелил из охотничьего ружья, попав в других участников драки. Ими оказались жители соседнего села в возрасте 22 и 25 лет.
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