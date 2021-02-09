В американском городе Баффало штата Миннесота произошла стрельба в медицинской клинике. В результате происшествия получили ранения по меньшей мере пять человек.

Об этом сообщает местная газета Star Tribune.

Женщина с тремя огнестрельными ранениями была доставлена ​​на машине скорой помощи в Северную Мемориальную больницу здравоохранения в Роббинсдейле, куда были доставлены еще двое.

Еще двоих пострадавших доставили в госпиталь Буффало.

Издание Associated Press сообщает, что мужчину, который устроил стрельбу, задержали.

Ранее сообщалось, что под Львовом произошла драка со стрельбой. По предварительной информации, 23-летний местный житель выстрелил из охотничьего ружья, попав в других участников драки. Ими оказались жители соседнего села в возрасте 22 и 25 лет.

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