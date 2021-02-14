В российских городах 14 февраля с новой силой вспыхнули протестные акции. Во многих городах проходят акции солидарности с Юлией Навальной и женщинами-политзаключенными на которых уже есть задержанные. Об этом сообщает bbcrussian в Twitter.

По данным СМИ, более 300 человек пришли в центр Москвы на акцию "Цепь солидарности и любви".

Акция женской солидарности также проходит в Санкт-Петербурге. pic.twitter.com/s8q5CCzarI — bbcrussian (@bbcrussian) February 14, 2021

На акцию в Москве пришла блогер Александра Митрошина. Ранее она высказалась о задержании Навального. https://t.co/FWwGCgjcBD pic.twitter.com/sshhAFTmPd — bbcrussian (@bbcrussian) February 14, 2021

На акцию в Москве пришла блогер Александра Митрошина. Ранее она высказалась о задержании Навального. https://t.co/FWwGCgjcBD pic.twitter.com/sshhAFTmPd — bbcrussian (@bbcrussian) February 14, 2021

В Петербурге около 70 активистов выстроились у памятника жертвам политических репрессий с белой лентой и красными цветами и сердечками с именами политзаключенных.

В Санкт-Петербурге в цепи стоят и читают Ахматову не только женщины. "Это акция для всех неравнодушных, кто помнит и любит", - говорит Русской службе Би-би-си петербуржец Виктор. https://t.co/SUqCNOdj0p pic.twitter.com/S9qQrJbmH1 — bbcrussian (@bbcrussian) February 14, 2021

Акция женской солидарности также проходит в Санкт-Петербурге. pic.twitter.com/s8q5CCzarI — bbcrussian (@bbcrussian) February 14, 2021

Стоит отметить, что в Казани прошел митинг против репрессий на котором силовики задержали девять человек.

В Казани после окончания митинга против репрессий задержали 9 человек, сообщает "ОВД-Инфо". Видео Андрея Фомичева pic.twitter.com/6bmtbl7e3K — bbcrussian (@bbcrussian) February 14, 2021

Напомним, в России 31 января во время воскресной акций протеста в поддержку политика Алексея Навального были задержаны около 4 тысяч человек, тысячи из задержанных в Москве.

Как ранее сообщалось, 23 января в России начались акции протеста в поддержку задержанного российского оппозиционера Алексея Навального.

Отметим, Алексея Навального арестовали 17 января сразу по прилету в Россию из Германии, где он лечился после отравления. Его взяли под стражу, заявив, что он с сентября якобы скрывался и не выполнял требования условного срока.

"Подробности" сообщали, в Петербурге на акции протеста в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального бы задержан популярный российский репер Оксимирон.

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