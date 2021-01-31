На акции протеста в Москве задержали Юлию Навальную - жену оппозиционера Алексея Навального. Тем временем протестующие в российской столице движутся в сторону СИЗО "Матросская тишина", в котором его удерживают.

Незадолго до задержания она опубликовала фото из московского района Сокольники. В этом районе находится "Матросская тишина". Она присоединилась к протестующим, которые требуют освободить Навального.

Силовики задержали ее за участие в несогласованной акции. Также в интернете появилось видео задержания Навальной.

Сообщается, что полиция уже оттеснила протестующих от СИЗО и массово задерживает людей. Жену оппозиционера увезли в неизвестном направлении.

Напомним, 23 января в России начались акции протеста в поддержку задержанного российского оппозиционера Алексея Навального.

Акции протеста начались в таких городах: Улан-Удэ, Чита, Владивосток, Благовещенск, Иркутск, Южно-Сахалинск, Якутск, Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Магадан. По данным "ОВД-Инфо", в 25 городах задержано около 400 человек.

Отметим, Алексея Навального арестовали 17 января сразу по прилету в Россию из Германии, где он лечился после отравления. Его взяли под стражу, заявив, что он с сентября якобы скрывался и не выполнял требования условного срока.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.