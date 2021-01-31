"День рождения за решеткой": на протестах в России задержали известного репера (видео) [ Редактировать ]
В воскресенье 31 января, в Петербурге на акции протеста в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального бы задержан популярный российский репер Оксимирон. Об этом сообщил сам исполнитель телеканалу Дождь.
По информации телеканала, Оксимирона отвезли в отдел полиции № 19.
Важно, что Оксимирон принял участие в акции в свой день рождения, сегодня ему исполнилось 35 лет.
Спустя несколько часов его отпустили из отделения полиции, не составляя на него протокол.
"Отпустили без составления протокола из 36 отделения полиция, куда его привезли из 19 отделения", -заявил РБК адвокат Павел Ясман.
Напомни, ранее на акции протеста в Москве задержали Юлию Навальную - жену оппозиционера Алексея Навального. Тем временем протестующие в российской столице движутся в сторону СИЗО "Матросская тишина", в котором его удерживают.
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