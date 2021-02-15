Україна повністю готова до старту вакцинації від коронавірусу вже цього тижня. Про це в ефірі нашого телеканалу розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов. За його словами, 17-18 лютого перші партії препарату прибудуть в Україну.

І додав мобільні бригади для старту першого етапу імунізації - готові. Також міністр поточнив, які вакцини мають найближчими днями завезти до України.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: