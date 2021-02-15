Україна готова до старту вакцинації - Максим Степанов [ Редактировать ]
Україна повністю готова до старту вакцинації від коронавірусу вже цього тижня. Про це в ефірі нашого телеканалу розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов. За його словами, 17-18 лютого перші партії препарату прибудуть в Україну.
І додав мобільні бригади для старту першого етапу імунізації - готові. Також міністр поточнив, які вакцини мають найближчими днями завезти до України.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
У нас за контрактом який в нас заключений і підтверджений вже по кількості вакцин це майже два мільйони "Сіновака" і 12 мільйонів, з яких два мільйони "Астаразеника" і компанія "Нововакс". Ще на три мільйони "Астразенеки" ми очікуємо на підтвердження на дозвіл завантаження в Україну.
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