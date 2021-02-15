"Насилию и экстремизму нет места в Америке": Байден усложнит продажу оружия [ Редактировать ]
Источник: Colt
Реформировать законы о ношении оружия призвал Конгресс президент США Джозеф Байден. Соответствующее обращение главы Белого дома опубликовано на сайте Белого дома.
Документ появился 14 февраля - в годовщину побоища в школе города Паркленд, штат Флорида. В 2018 году там погибли 14 учеников и 3 учителя.
В частности, Байден предлагает ввести запрет на продажу штурмовых винтовок и узаконить проверку покупателей, желающих приобрести оружие.
Призываю Конгресс провести реформы законов об оружии, основанные на здравом смысле, в том числе включающие в себя требование проверки личности при любой продаже оружия, запрет на штурмовое оружие и магазины большой емкости, а также устранение возможности уходить от ответственности для тех производителей боевого оружия, которые сознательно распространяют его на наших улицах.
Ранее Байден заявил, что "насилию и экстремизму нет места в Америке". Демократы уже безуспешно пытались ужесточить законы о ношении оружия при Бараке Обаме. Право на оружие определено второй поправкой к конституции США.
Напомним, что гражданское огнестрельное оружие в скором времени может быть легализовано и в Украине. Вместе с тем МВД выступает категорически против того, чтобы украинцы смогли покупать короткоствольное оружие, то есть пистолеты и револьверы.
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