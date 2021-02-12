​Сейчас для всех желающих разрешены газовые пистолеты и револьверы Источник: Facebook

Министерство внутренних дел и Нацполиция поддерживают принятие закона об обороте гражданского огнестрельного оружия, однако категорически против легализации оборота короткоствольного оружия, то есть пистолетов и револьверов.

Об этом заявил заместитель главы МВД Антон Геращенко, передает пресс-служба МВД.

Сейчас оборот оружия в Украине регулируется только приказом министра внутренних дел №622. Закон нужен, но мы категорически против обращения короткоствольного оружия. Это и позиция Президента Украины также, она высказана в ответе на петицию о разрешении на короткоствольное оружие.

Почему МВД против короткоствольного оружия

​Сейчас для всех желающих разрешены газовые пистолеты и револьверы. Травматические могут иметь только отдельные категории граждан: депутаты, судьи, силовики, госслужащие с категорией и рангов, журналисты, членов формирований по охране общественного порядка (дружинники).

Геращенко напомнил, что сегодня каждый украинец старше 21 года без наркотической или алкогольной зависимости и психических расстройств, имеет право купить гладкоствольное ружье. А 25 лет, если нет проблем с законом, можно получить разрешение на нарезное оружие.

В качестве аргумента замминистра привел статистку. В США, где разрешена короткоствольное оружие, количество убитых полицейскими людей составляет - от 800 до 1000 в год. Американские копы часто без разговоров стреляют в правонарушителей, зная, что на руках находятся сотни миллионов единиц оружия.

Совсем иная ситуация в странах, где короткоствольное оружие не разрешено:

Великобритания - 1 умышленное убийство на 100 тыс.;

Япония – 0,2;

Украина – 4,5;

США – 5;

Молдова – 7.

Что предлагают народные депутаты

В Раде находятся два альтернативных законопроекта 4335 и 4335-1, регулирующие порядок обращения с огнестрельным оружием. Документы схожи:

вводится единый госреестр "огнестрела" и удостоверение владельца оружия;

порядок приобретения и хранения (в специальном сейфе).

Главное отличие в том, что законопроект №4335 запрещает ношение заряженного и готового к бою оружия. Пистолет можно будет использовать только дома для самозащиты либо на стрельбище или в тире. Переносить его можно только разряженным и не готовым к немедленному применению.

Законопроект №4335-1 разрешает ношение и применение пистолетов и револьверов для самообороны на улице. У оружия может быть не один, а несколько владельцев.

Если один из законопроектов примут, все гражданское короткоствольное оружие разделят на 5 категорий:

А - автоматическое огнестрельное оружие (автоматы, пулеметы). Продается только юрлицам, имеющим лицензию на деятельность тиров и стрельбищ, в количестве не более 5 шт.

В - гладкоствольное короткоствольное огнестрельное оружие (травматическое). Продается любому физлицу старше 21 года при наличии разрешения.

С - короткоствольное огнестрельное оружие (пистолеты). Продается любому физлицу старше 28 лет при наличии разрешения на оружие и не менее пяти лет законного владения другими видами огнестрельного оружия.

D - длинноствольное огнестрельное гладкоствольное оружие (охотничье ружье). Продается любому физлицу старше 18 лет при наличии разрешения на оружие.

Е - длинноствольное огнестрельное нарезное и комбинированное огнестрельное оружие (винтовки, карабины, охотничьи ружья с дополнительным нарезным стволом). Продается любому физлицу старше 25 лет при наличии разрешения на оружие.

Право на оружие будут иметь лица:

без медицинских противопоказаний;

без судимости;

не привлекались к административной ответственности в течение двух последних лет.

Напомним, что в Украине с августа 2020-го легализован игорный бизнес. Вместе с тем президент Владимир Зеленский выступает и за легализацию марихуаны. По словам главы парламентской фракции "Слуги народа", соответствующий документ уже пишется.