Президент США Джо Байден прокомментировал решение Сената по импичменту бывшему президенту Дональду Трампу. Байден считает его напоминанием о том, что "демократия хрупка", и каждый американец обязан защищать правду.



Заявление президент США сделал через несколько часов после того, как Сенат не смог набрать две трети голосов, необходимых для импичмента Трампа.

"Эта печальная глава в нашей истории напомнила нам, что демократия хрупка", - сказал Байден.

Также бывший президент США Дональд Трамп опубликовал заявление после того, как Сенат не смог утвердить его импичмент. Он назвал процесс импичмента "величайшей охотой на ведьм".

По словам Трампа, ни один американский лидер до него "не проходил ничего подобного".

"Это был еще один этап величайшей охоты на ведьм в истории нашей страны", - сказал он.

Также бывший президент анонсировал, что в предстоящие месяцы ему "есть чем поделиться" с американцами.

13 февраля Сенат США не поддержал объявление импичмента для 45-го президента Дональда Трампа.

За объявление импичмента проголосовали 57 сенаторов (из них 7 - республиканцы), против - 43. Для импичмента не хватило еще 10 голосов.

Как известно, Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу. Речь идет о беспорядках в Вашингтоне, которые устроили сторонники 45-го президента, а также об их вторжении в Капитолий.