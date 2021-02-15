В Украине упростят регистрацию новых автомобилей [ Редактировать ]
Источник: МВД Украины
В Украине хотят упростить регистрацию новых автомобилей. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил советник главы МВД Владимир Мартыненко.
Такая инициатива еще не приведена к логическому завершению, мы над ней работаем - чтобы транспортные средства новые, которые покупаются нашими согражданами в автосалонах, можно было бы забрать из салона уже зарегистрированными. То есть мы убираем эту процедуру, когда нужно вешать транзитные номера, после этого ехать в сервисный центр, записываться в течение определенного срока для того, чтобы получить постоянную регистрацию.
Советник Арсена Авакова подчеркнул, что в первую очередь изменения коснутся процедуры получения номеров на автомобиль.
Среди этих изменений в том числе речь идет о том, что МВД в процессе отказывается от заказа изготовления номерных знаков. Покупатель может выбрать знаки прямо на сайте сервисного центра МВД, регистрировать их на себя, при регистрации их присваивать.
Ранее Министерство внутренних дел Украины сообщило, что правительство поддержало законопроект МВД по изменению правила выдачи номерных знаков для транспортных средств.
Ранее сообщалось, что Министерство внутренних дел и Нацполиция поддерживают принятие закона об обороте гражданского огнестрельного оружия, однако категорически против легализации оборота короткоствольного оружия, то есть пистолетов и револьверов.
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