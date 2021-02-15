В Украине хотят упростить регистрацию новых автомобилей. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил советник главы МВД Владимир Мартыненко.

Такая инициатива еще не приведена к логическому завершению, мы над ней работаем - чтобы транспортные средства новые, которые покупаются нашими согражданами в автосалонах, можно было бы забрать из салона уже зарегистрированными. То есть мы убираем эту процедуру, когда нужно вешать транзитные номера, после этого ехать в сервисный центр, записываться в течение определенного срока для того, чтобы получить постоянную регистрацию.

Советник Арсена Авакова подчеркнул, что в первую очередь изменения коснутся процедуры получения номеров на автомобиль.

Среди этих изменений в том числе речь идет о том, что МВД в процессе отказывается от заказа изготовления номерных знаков. Покупатель может выбрать знаки прямо на сайте сервисного центра МВД, регистрировать их на себя, при регистрации их присваивать.

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Ранее Министерство внутренних дел Украины сообщило, что правительство поддержало законопроект МВД по изменению правила выдачи номерных знаков для транспортных средств.

Ранее сообщалось, что Министерство внутренних дел и Нацполиция поддерживают принятие закона об обороте гражданского огнестрельного оружия, однако категорически против легализации оборота короткоствольного оружия, то есть пистолетов и револьверов.