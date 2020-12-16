Запрещено отчуждение автомобилей у владельцев, попавших в реестр должников Источник: kiev24.ua

Кабинет министров Украины принял постановление, которое меняет порядок государственной регистрации, перерегистрации и снятия с учета транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Документ касается владельцев автомобилей, автобусов, мотоциклов, прицепов, полуприцепов, мотоколясок, мопедов и других транспортных средств. Он предусматривает возможность подавать заявление и документы для получения номерных знаков и регистрационных номеров с помощью Электронного кабинета водителя или Единого государственного портала админуслуг.

Кроме того, постановление предусматривает запрет отчуждения транспортных средств у владельцев, попавших в Государственный реестр должников. Также упрощается процедура осмотра транспортных средств при государственной регистрации, перерегистрации и снятии с учета.

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В частности, наследник, получивший транспортное средство, не обязан проходить аттестацию.

Ранее правительство поддержало законопроект по изменению правила выдачи номерных знаков для транспортных средств.

Напомним, что недавно Кабмин дополнил ПДД: "Подробности" проанализировали, что изменилось.

Ранее сообщалось, что полицейским запретили останавливать автомобили просто так.