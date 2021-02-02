В Украине резко упала реализация новых автомобилей: что произошло [ Редактировать ]
За январь 2021 года на территории Украины официально прошли регистрацию 5,7 тысяч новых легковых автомобилей. Таким образом, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, продажи легковушек уменьшились на 19%.
Такая ситуация в основном связана с жесткими карантинными ограничениями, затронувшие, в том числе, и автомобильные салоны.
Такое значительное падение регистраций новых автомобилей было ожидаемым и связано, прежде всего, с усиленными карантинными ограничениями в работе автосалонов, которые действовали полмесяца, с 8 по 25 января.
Отмечается, что в настоящее время наиболее продаваемой маркой автомобилей является Toyota - 984 проданных единиц. Вторым по популярности идет француз Renault с результатом 730 зарегистрированных авто, а тройку лидеров замыкает Skoda, улучшившая свои показатели на 4% - до 486 единиц легковых автомобилей.
Читайте также, в Украине зафиксирован масштабный спад автомобильного производства. Украинские мощности способны ежемесячно выпускать более 30 тысяч единиц авто.
Кроме того, ТОП-5 автомобилей, которые трудно продать на "вторичке". Эти пять легковушек не обязательно плохие – это вполне известные марки, однако на них в Украине крайне низкий спрос.
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