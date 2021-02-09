В Израиле начали бесплатно прививать от коронавируса иностранцев и беженцев [ Редактировать ]
Источник: Associated Press
9 февраля в столице Израиля Тель-Авиве начали бесплатно прививать от COVID-19 иностранных рабочих и просителей убежища. Об этом сообщает AP.
Бесплатно вакцинируют иностранцев, многие из которых не имеют документов, ни страховки. На прививочные пункты их зазывают с помощью плакатов на нескольких языках - английском, тигринском, русском и арабском.
С утра возле них выстроились в очередь, чтобы получить свою первую дозу вакцины от коронавируса. По опросам, большинство - иностранные рабочие из Филиппин, Молдовы и Нигерии, а также просители убежища из Судана и Эритреи.
Израиль входит в тройку мировых лидеров по вакцинации населения от COVID-19 и стал первой страной в мире, где привились более половины жителей.
В израильском государстве, где проживает 8,9 млн человек, привились 5,54 млн млн граждан, или 62,42% населения. На прошлой неделе вакцины стали колоть всем гражданам старше 16 лет.
К настоящему времени в страну было доставлено более 3,5 млн первых доз вакцины Pfizer и не менее 2,1 млн вторых доз.
На второй позиции по объему привитого населения находятся Объединенные Арабские Эмираты (44,79%), на третьей - Сейшельские Острова (40,49%).
Отметку в 10% привитых жителей преодолела Великобритания вместе с заморскими территориями (18,95%), а также США (12,84%) и Бахрейн (11,63%).
По количеству людей, получивших вакцину, в мире по-прежнему лидируют США - 42 млн. На втором месте Китай (31,2 млн), на третьем - Великобритания (12,6 млн).
Всего в мире привились порядка 131,9 млн человек, или 1,7% населения Земли.
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