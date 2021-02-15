Чем полезны яблоки: ответ экспертов [ Редактировать ]
Ученые в ходе исследований установили, что яблоки положительно сказываются на мозговой деятельности. Для этого достаточно съедать хотя бы одно яблоко в день, передает newsyou.info.
Ученые провели эксперимент, демонстрирующий, что микроэлементы, содержащиеся в яблоках, способствуют появлению новых клеток мозга, продлевающих его жизнь. Эти свойства оказывают положительное влияние не только на память, но и на состояние организма в целом. Специалисты выяснили, что вещества, делающие яблоки полезными для мозговой деятельности, называются фитонутриенты. Подобные микроэлементы обнаружены в винограде.
Группа исследователей из Германии и Австралии пришли к выводу, что природные элементы, содержащиеся во фруктах, стимулируют работу мозга. Эффект от употребления яблок приравнивается к выполнению несложных физических упражнений. Отмечается, что повышенная генерация клеток мозга после поедания яблок, подтверждена только у животных. В будущем планируется проверка влияния фруктов на работу человеческого организма.
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