ВООЗ дозволила екстрене застосування вакцини AstraZеneca. Тепер препарат можна використовувати в глобальному механізмі COVAX, який розподіляє вакцини проти коронавірусної інфекції по всьому світові.

Нагадаю, на початку лютого Україна отримала підтвердження на поставку 12 мільйонів доз сироватки від COVID-19, зокрема і компанії AstraZеneca. Та для використання саме цієї вакцини в нашій країні необхідно було, щоб її схвалила ВООЗ.