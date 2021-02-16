Вакцину Astrazеneca долучили до COVAX [ Редактировать ]
ВООЗ дозволила екстрене застосування вакцини AstraZеneca. Тепер препарат можна використовувати в глобальному механізмі COVAX, який розподіляє вакцини проти коронавірусної інфекції по всьому світові.
Нагадаю, на початку лютого Україна отримала підтвердження на поставку 12 мільйонів доз сироватки від COVID-19, зокрема і компанії AstraZеneca. Та для використання саме цієї вакцини в нашій країні необхідно було, щоб її схвалила ВООЗ.
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