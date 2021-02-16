Швейцарская компания PocketBook выпустила новую модель электронной книги InkPad Color для США и Европы. 7,8-дюймовое устройство оснащено новейшей панелью Kaleido, способной отображать до 4096 цветов.

PocketBook сообщает, что второе поколение Kaleido использует новый шаблон цветового фильтра, который обеспечивает лучший контраст и насыщенность цвета, чем его предшественник.

Дисплей с подсветкой и разрешением 1404x1872 пикселей может похвастаться разрешением 300 точек на дюйм для монохромного контента и 100 точек на дюйм при отображении цветов, а также улучшена частота обновления E-ink экрана.

InkPad Color

Компания сообщила The Verge, что это первое устройство с новой панелью Kaleido, которое будет доступно в США и Европе.

InkPad Color работает на 2-ядерном процессоре с тактовой частотой 1 ГГц в сочетании с 1 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенной памяти.

InkPad Color

Также есть SD-карта для расширения дополнительных 32 ГБ памяти, что удобно, если у вас обширная электронная библиотека.

Покупатели также получают G-сенсор, датчики крышки для спящего режима, Wi-Fi 4, Bluetooth 5.1, порт USB-C, разъем 3,5 мм и батарею емкостью 2900 мАч.

InkPad Color весит 225 грамм и обладает толщиной всего 8 мм.

InkPad Color

Цветной экран будет полезен тем, кто предпочитает электронные варианты комиксов, журналов или что-нибудь еще, где цветной дисплей будет преимуществом перед монохромным.

Продажи стартуют на Amazon от 329 долларов. Для сравнения: новый Kindle Oasis, в котором отсутствует цветной экран, стоит 269 ​​долларов.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о ТОП-5 способах читать еще больше книг. Также недавно Hisense представила первый в мире смартфон с черно-белым экраном и 5G.

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