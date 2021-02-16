"Повода для беспокойства нет": у Зеленского заявили, что переговоры с МВФ продолжаются [ Редактировать ]
Источник: IMF
Техническая часть переговоров с МВФ продолжается сразу по нескольким направлениям - с Минфином, с Минюстом и Нацбанком. Об этом в эфире "Радио НВ" заявил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко.
С Минфином более-менее понятно, что обсуждается, - параметры 2022 года, некоторые аспекты касательно этого года, но они не такие принципиальные, что их невозможно разрешить. Идет повестка с НБУ, там тоже более-менее все понятно и тоже ощутимый прогресс был.
Вопросы, которые все еще обсуждаются с МВФ, связаны "с юридическими аспектами, а не с экономикой в целом". Экономический советник президента подчеркнул, что единственным "узким местом" в переговорах с МВФ является "восстановление антикоррупционной архитектуры" в Украине.
По словам Олега Устенко, поводов для беспокойства из-за заявления МВФ нет. Во-первых, сотрудничество будет продолжено, во-вторых, экономика Украины вышла из кризиса, а в-третьих стабилизировался курс валют.
Страна в этом году находится на восстановительной траектории. Можно сколько угодно спорить, какой рост будет в этом году, но рост очевидно будет, по прогнозам КМУ - 4,5%... Говорить, что будет нарушена курсовая стабильность, я бы точно не стал. Золотовалютные резервы - на уровне $29 млрд, фактически 9-летний максимум, они перекрывают пять месяцев нашего импорта (опасным считается, если не дотягивает до трех месяцев и так было почти до конца 2019 года).
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